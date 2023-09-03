Стиральная машинка как новая и совсем не пахнет: взяли лимон, соду, зубную пасту – отчистили всю

Многие хозяйки стараются облегчить себе уход за бытовой техникой. Без стиральной машинки повседневные хлопоты уже не мыслятся, да и содержать ее в чистоте довольно сложно, и потом может появиться затхлость или ароматы похуже. Поэтому на помощь приходят чудо-лайфхаки, которые работают вместе и даже где-то вместо хозяйки.

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Например, фишка с зубной пастой и лимоном уже давно ушла в народ. Разрезаем фрукт на две половинки, наносим на срез любую мятную пасту, и кидаем в барабан. Попутно наносим пасту и на внутреннюю поверхность стекла и его боковинки.

Переходим к резинке. Здесь всегда скапливаются слои налета и грязи, размножаются бактерии. Насыпаем туда соду и заливаем уксусом, закрываем и включаем полный цикл стирки. По окончании не забудьте достать из барабана лимон и насладиться чистотой машинки – блестит и переливается как новая!

По материалам Телеграм-канала "Дневник хозяйки"