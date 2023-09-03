Дожди и резкое похолодание: какая погода будет в Москве в первые дни сентября

Дожди. Фото: Global Look Press 

Такая погода ждет россиян в ближайшем будущем.

Стало известно, какая температура будет в первых числах сентября.

Синоптик Александр Ильин предупредил о резком похолодании и дождях.

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Эксперт добавил, что москвичам осталось совсем чуть-чуть наслаждаться солнечной погодой. В понедельник и вторник на следующей неделе ожидается 20-22 градуса днем. Ночью термометр покажет 15–17 градусов.

Со среды днем будет 15–17 градусов тепла, а ночью – 10-12 градусов. В четверг, 7 сентября, станет холоднее еще на 2-3 градуса.

Дожди продлятся до конца недели. Об этом сообщили в vm.ru.

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