Где хранить свежие помидоры, чтобы до зимы пролежали: только не в холодильнике, а то станут безвкусными

После сбора урожая помидоров многие дачники задумываются о том, как бы подольше сохранить свежесть овощей, в идеале додержать до зимы. Оказывается, это реально, важно только правильно соблюдать условия хранения, а главное – знать, где именно складывать томаты.

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Отметим сразу, что холодильник для длительного хранения помидоров не подойдет. Забудьте о нем, поскольку под воздействием низких температур вкусовые качества томата разрушаются, от становится безвкусным и быстро начинает портиться.

Идеальнее всего для томатов подойдет кладовка, где темно и в меру прохладно. Если в квартире или доме такого помещения нет, сгодится место под кроватью: постелите газету, выложите овощи и накройте тканью. Когда станет за окном прохладнее, выложите помидоры на подоконник или столешницу и накройте, только ни в коем случае не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

По материалам сайта Bеlnovosti