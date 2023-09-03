Ручки-регуляторы буду сверкать: примените эти средства к вашей плите

Стало известно, как очистить ручки у плиты на кухне.
Если с поверхности плиты вы удаляете жир почти каждый день, то ручки этого помощника в готовке моются реже. Все дело в том, что ситуация с ручками-регуляторами может быть сложнее.
Домохозяйки поделились своими секретами, как избавиться от старого жира на ручках плиты. Потребуется сода и перекись водорода. Поместите оба ингредиента в глубокую емкость и перемешайте до получения густой смеси.
Нанесите полученное средство на загрязнения с помощью ватного диска или зубной щетки. Далее оставьте на 10 минут. После этого протрите ручки сухой тряпкой.
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Чтобы избежать подобных проблем в будущем, регулярно протирайте ручки плиты мыльным раствором. Об этом рассказали в belnovosti.by.