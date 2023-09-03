Ручки-регуляторы буду сверкать: примените эти средства к вашей плите

Стало известно, как очистить ручки у плиты на кухне.

Если с поверхности плиты вы удаляете жир почти каждый день, то ручки этого помощника в готовке моются реже. Все дело в том, что ситуация с ручками-регуляторами может быть сложнее.

Домохозяйки поделились своими секретами, как избавиться от старого жира на ручках плиты. Потребуется сода и перекись водорода. Поместите оба ингредиента в глубокую емкость и перемешайте до получения густой смеси.