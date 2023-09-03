Лавровый лист нужно сжечь: результат вас удивит

Стало известно, зачем стоит сжечь лавровый лист.

Лавровый лист может очистить дом от негативной энергии. В этом уверены эзотерики. Поэтому они рекомендуют сжигать эту приправу.

Также лавровый лист будет эффективен в борьбе с комарами и не только.