Лавровый лист нужно сжечь: результат вас удивит

Стало известно, зачем стоит сжечь лавровый лист.
Лавровый лист может очистить дом от негативной энергии. В этом уверены эзотерики. Поэтому они рекомендуют сжигать эту приправу.
Также лавровый лист будет эффективен в борьбе с комарами и не только.
«При сжигании лавровый лист выделяет эвкалиптол и линалоол – соединения, имеющие противомикробные свойства. Кроме того, этот «дымок» поглощает неприятные запахи и куда полезнее синтетических ароматизаторов. Его также можно использовать в борьбе против насекомых – например, против надоедливых комаров», – рассказали эксперты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Запах лаврового листа, который разносится по дому, создает расслабленную атмосферу и способствует успокоению», – добавили в rsute.ru.