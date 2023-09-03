«Не так сильно подорожают»: что станет с молочной продукцией

«Не исключено, что стоимость молочных продуктов начнет снижаться уже в ближайший месяц – осенью спрос на них всегда высок, потому что летом многие москвичи приобретают их во время отдыха за городом, в деревнях. А с приходом холодного времени года, как правило, спрос на магазинную продукцию становится значительно выше», – добавил экономист Александр Цапликов в беседе с vm.ru.