«Не так сильно подорожают»: что станет с молочной продукцией

Молоко. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская поделилась важной информацией.

Стало известно, что станет с ценами на молочные продукты.

Эксперты отметили, что можно не переживать по поводу перемен цен на молочную продукцию.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Цены на социально значимые молочные продукты государство будет сдерживать, поэтому они не так сильно подорожают. А вот другие товары станут неким компенсатором и будут стоить гораздо дороже», – рассказала специалист. 

«Не исключено, что стоимость молочных продуктов начнет снижаться уже в ближайший месяц – осенью спрос на них всегда высок, потому что летом многие москвичи приобретают их во время отдыха за городом, в деревнях. А с приходом холодного времени года, как правило, спрос на магазинную продукцию становится значительно выше», – добавил экономист Александр Цапликов в беседе с vm.ru.

Читайте также