«Не так сильно подорожают»: что станет с молочной продукцией

Стало известно, что станет с ценами на молочные продукты.
Эксперты отметили, что можно не переживать по поводу перемен цен на молочную продукцию.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Цены на социально значимые молочные продукты государство будет сдерживать, поэтому они не так сильно подорожают. А вот другие товары станут неким компенсатором и будут стоить гораздо дороже», – рассказала специалист.
«Не исключено, что стоимость молочных продуктов начнет снижаться уже в ближайший месяц – осенью спрос на них всегда высок, потому что летом многие москвичи приобретают их во время отдыха за городом, в деревнях. А с приходом холодного времени года, как правило, спрос на магазинную продукцию становится значительно выше», – добавил экономист Александр Цапликов в беседе с vm.ru.