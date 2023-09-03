Все дело в соде: почему у вас не получается пышная и вкусная выпечка

Сода. Фото: Global Look Press 

Возможно, и вы совершаете эту ошибку.

Стало известно, какую ошибку допускают все хозяйки во время приготовления выпечки.

Оказалось, что все дело в соде.

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«Наши мамы учили, что перед тем, как соду отправить в тесто, ее надо погасить в ложке уксусом. Мол, так у выпечки не будет содового привкуса. Но это в корне неверная тактика», – отметили эксперты.

 «Чтобы тесто получилось воздушным, с пузырьками внутри, нужно, чтобы процесс «брожения» происходил внутри. Поэтому добавляйте оба ингредиента в тесто по отдельности, тогда ваш бисквит точно будет идеальным»», – добавили в novate.ru.

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