Модные ботинки: что надеть на ноги этой осенью

Стало известно, что эксперты советуют надевать этой осенью.

Оказалось, самой трендовой моделью обуви этой осенью станут чопперы. Еще их называют мотоциклетными байкерскими ботинками.

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«По внешнему виду чопперы чем-то напоминают последние, но, как правило, у них шире голенище, тупой мысок и характерные ремни вокруг щиколотки. А еще устойчивый каблук сантиметра 2-3, не больше», – отметили в Telegram-канале Надежды Стрелец.