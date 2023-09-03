Модные ботинки: что надеть на ноги этой осенью

Стало известно, что эксперты советуют надевать этой осенью.
Оказалось, самой трендовой моделью обуви этой осенью станут чопперы. Еще их называют мотоциклетными байкерскими ботинками.
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«По внешнему виду чопперы чем-то напоминают последние, но, как правило, у них шире голенище, тупой мысок и характерные ремни вокруг щиколотки. А еще устойчивый каблук сантиметра 2-3, не больше», – отметили в Telegram-канале Надежды Стрелец.
Напомним, ранее стилисты рассказали, что не стоит носить после 40.