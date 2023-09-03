Это важно сделать перед закрытием сезона садов и огородов – совет эксперта

«Убрали урожай, разведите препарат по инструкции и пролейте грядки. Растительные остатки сразу начнут ферментироваться. Есть много аналогов: «Гамаир», «Алирин», «Экстрасол», «Фитоспорин». В них штаммы сенной палочки, одного из основных микроорганизмов в почве», – отметил специалист в беседе с gorodovoy.ru.