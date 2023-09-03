Это важно сделать перед закрытием сезона садов и огородов – совет эксперта

Стало известно, что сделать каждому дачнику в завершающие дни сезона.
Садовод со стажем Александр Сидельников отметил, что эта процедура поможет собрать в следующем году лучший урожай.
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Эксперт рекомендует подкормить почву препаратами с сенной палочкой.
«Убрали урожай, разведите препарат по инструкции и пролейте грядки. Растительные остатки сразу начнут ферментироваться. Есть много аналогов: «Гамаир», «Алирин», «Экстрасол», «Фитоспорин». В них штаммы сенной палочки, одного из основных микроорганизмов в почве», – отметил специалист в беседе с gorodovoy.ru.