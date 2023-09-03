Выполните эти действия, чтобы устранить засоры в трубах

Стало известно, чем устранять засоры в раковине.

Многие привыкли использовать бытовую «химию» для удаления засоров в сливе раковины. Но она не всегда эффективна, а еще дорогая.

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Поэтому опытные хозяйки придумали другой способ решения этой частой проблемы.