Выполните эти действия, чтобы устранить засоры в трубах

Раковина. Фото: Global Look Press 

Это упростит уборку на кухне.

Стало известно, чем устранять засоры в раковине.

Многие привыкли использовать бытовую «химию» для удаления засоров в сливе раковины. Но она не всегда эффективна, а еще дорогая.

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Поэтому опытные хозяйки придумали другой способ решения этой частой проблемы. 

А помочь может простая канцелярская резинка. Достаточно положить резинку в отверстие слива и периодически вынимать ее. Эксперт заверяет, что проблема будет решена. Так как волосы будут застревать на резинке и не попадать в слив. Об этом рассказал автор Дзен-канала Technotion.

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