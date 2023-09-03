Два средства для прекрасного цветка: как позаботиться об орхидеях

Орхидея. Фото: Global Look Press 

Воспользуйтесь этим советом, если любите разводить растения в квартире.

Стало известно, как ухаживать за орхидеей. 

Оказалось, что есть два способа вырастить прекрасную орхидею с крупными цветками. 

Орхидея считается одним из самых любимых комнатных растений. 

Во-первых, воспользуйтесь яичной скорлупой. Ее перетирают в порошок.

А затем добавляют в воду для полива. Кальций в скорлупе поможет вашему цветку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Во-вторых, чай обеспечит растение фосфором, азотом и калием. Достаточно одной чайной ложки заварки и 250 мл воды. Раствором поливают орхидею. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Читайте также