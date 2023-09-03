Два средства для прекрасного цветка: как позаботиться об орхидеях

Стало известно, как ухаживать за орхидеей.
Оказалось, что есть два способа вырастить прекрасную орхидею с крупными цветками.
Орхидея считается одним из самых любимых комнатных растений.
Во-первых, воспользуйтесь яичной скорлупой. Ее перетирают в порошок.
А затем добавляют в воду для полива. Кальций в скорлупе поможет вашему цветку.
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Во-вторых, чай обеспечит растение фосфором, азотом и калием. Достаточно одной чайной ложки заварки и 250 мл воды. Раствором поливают орхидею. Об этом рассказали в belnovosti.by.