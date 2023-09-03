«Способствовало росту»: эксперт рассказала, что будет с ценами на фастфуд

Стало известно, что станет с ценами на любимые россиянами бургеры и другой фастфуд.

Оказалось, изменение цен произойдет не только в сфере полезных продуктов, но и в области вкусных вредностей.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».