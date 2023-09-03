«Способствовало росту»: эксперт рассказала, что будет с ценами на фастфуд

Стало известно, что станет с ценами на любимые россиянами бургеры и другой фастфуд.
Оказалось, изменение цен произойдет не только в сфере полезных продуктов, но и в области вкусных вредностей.
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«В случае с гамбургерами конечная стоимость больше зависит от цен на говядину, которые изменились за лето не так сильно, как на птицу и свинину, а также от цен на хлеб и овощи», – отметила специалист.
«Поэтому с учетом сезонной дефляции рост цен может замедлиться. С пиццей все несколько иначе. Подорожание молочных продуктов и, соответственно, сыра уже способствовало росту цен на пиццы «Четыре сыра», «Карбонара», «Маргарита», – добавила эксперт в беседе News.ru.