Клубника любит это удобрение: распылите его на каждый куст — будете все лето собирать ягоду ведрами

Многие дачники недооценивают важность осенней подкормки клубники. Они упорно игнорируют эту процедуру, а потом удивляются тому, что у соседей ягода крупнее и слаще.

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Если не хотите с завистью смотреть через забор, обязательно опрыскайте культуру настоем древесной золы. Это удобрение обеспечит растения всеми необходимыми элементами для будущего плодоношения и отпугнет от кустов назойливых вредителей.

Готовится подкормка просто. Смешайте 100 граммов золы с 1 литром кипятка и подождите 24 часа. По прошествии времени пропустите настой через марлю. Добавьте в концентрат несколько капель йода и разбавьте его водой в соотношении 1 к 10.

Перелейте состав в емкость с пульверизатором и опрыскайте им ягодные кусты. Если все сделать правильно, то в будущем году вас будет ждать шикарный урожай.

Источник: издание belnovosti.by