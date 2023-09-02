Главная подкормка для лилий: бутоны будут крупные, а цветы яркие — внесите до 30 сентября

Хотите чтобы на вашу клумбу засматривались все соседи? Тогда эти советы для вас. Следуйте им, и в новом сезоне бутоны будут еще крупнее, а цветы — ярче прежнего.

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Для начала удалите увядшие цветоносы. Затем аккуратно взрыхлите грунт, уберите сорняки и приступайте к подкормке.

Для приготовления удобрения смешайте 2 столовые ложки борофоски с 10 литрами отстоявшейся воды. Доведите состав до однородного состояния и используйте для полива под корень. Расход питательной смеси: 2 литра на одно растение.

Подкормку нужно провести за несколько недель до наступления морозов. Времени еще много. Однако затягивать тоже не стоит. Опытные садоводы рекомендуют побаловать лилии в период с 1 по 30 сентября.

Источник: издание belnovosti.by