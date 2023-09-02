Огурцы будут плодоносить весь сентябрь: просто опрыскайте их этим составом — попрут не хуже, чем в июле

В сентябре огурцы выглядят так, словно им уже не помочь. Но не спешите сбрасывать растения со счетов. Их можно взбодрить. Нужно только знать правильный рецепт подкормки.

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Чтобы продлить период плодоношения до конца первого осеннего месяца, нужно провести обработку листьев раствором мочевины. Готовится он просто. В 10 литрах воды следует растворить половину столовой ложки препарата. Благодаря этой процедуре растения быстро начнут наращивать зеленую массу.

Но это еще не все. Теперь поговорим о главной подкормке. Чтобы приготовить стимулирующий состав, нужно смешать 5 литров воды, 5 таблеток янтарной кислоты, 1 таблетку аспирина, 1 столовую ложку соды, половину столовой ложки растительного масла и 1 столовую ложку Зеленого мыла.

Готовую подкормку следует перелить в емкость с пульверизатором и щедро распылить на надземную часть растений. Этот состав простимулирует иммунитет растений и подтолкнет их образованию свежих завязей. Огурцы попрут с новой силой. Не исключено, что плодов будет больше, чем в июле.

Источник: oazisvdome.ru