В чем замочить чеснок перед посадкой под зиму, чтобы овощ вымахал размером с яблоко — мощный состав

Чтобы вырастить по-настоящему мощные головки озимого чеснока, нужно ответственно подойти к отбору и подготовке посадочного материала. Помните: большие луковицы вырастают только из крупных зубчиков. И не забывайте о том, что под зиму можно сажать только зубчики озимого овоща.
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Отсортировали зубчики? Настало время предпосадочной обработки. Чтобы уберечь посадки от болезней и разного рода вредителей, нужно замочить чеснок в специальном составе.
Все просто. Для этой процедуры отлично подойдет соляной раствор. Возьмите 100 граммов специи на 1 литр воды, доведите жидкость до однородного состояния и поместите в нее зубчики. Подождите 2 часа, извлеките посадочный материал из раствора, высушите и используйте по назначению.
Источник: countryhouse.pro