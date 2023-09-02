В чем замочить чеснок перед посадкой под зиму, чтобы овощ вымахал размером с яблоко — мощный состав

Фото: freepik.com/jcomp

Большие луковицы вырастают только из крупных зубчиков.

Чтобы вырастить по-настоящему мощные головки озимого чеснока, нужно ответственно подойти к отбору и подготовке посадочного материала. Помните: большие луковицы вырастают только из крупных зубчиков. И не забывайте о том, что под зиму можно сажать только зубчики озимого овоща. 

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Отсортировали зубчики? Настало время предпосадочной обработки. Чтобы уберечь посадки от болезней и разного рода вредителей, нужно замочить чеснок в специальном составе.

Все просто. Для этой процедуры отлично подойдет соляной раствор. Возьмите 100 граммов специи на 1 литр воды, доведите жидкость до однородного состояния и поместите в нее зубчики. Подождите 2 часа, извлеките посадочный материал из раствора, высушите и используйте по назначению.

Источник: countryhouse.pro

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