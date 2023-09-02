Не 96 рублей и даже не 97: назван сигнальный курс доллара — что произойдет после 5 сентября

Рубль в последнюю неделю августа продолжил дешеветь после небольшого укрепления за счет налогового периода.
Всего же за последний месяц лета доллар подорожал на 4,83 процента, евро — на 3,26 процентов, юань — на 2,83 процента. За год же российская валюта потеряла 92 процента своей стоимости, если считать от максимумов июня 2022 года.
Финансовый аналитик назвал сигнальный курс доллара, к которому тот может подойти уже к пятому или шестому сентября. Что будет потом? Скорее всего, падение рубля.
«Уровень 97,15 рублей за доллар является сигнальным. При превышении 98,30 рублей к 5-6 сентября, к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рублей за доллар», - прогнозирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru