Как подготовить гладиолусы к зимовке: когда выкапывать, в чем помыть и где хранить луковицы

Садоводы ценят и любят гладиолусы за яркий внешний вид. Но, увы, эти прекрасные цветы не относятся к морозостойким. Поэтому приходится каждую осень их извлекать из земли и убирать на хранение.

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Казалось бы, что может быть проще, чем выкопать луковицы. Однако и в этом вопросе есть свои тонкости. Если допустить ошибку, то гладиолусы могут не долежать до весны.

В первую очередь нужно правильно выбрать время. День должен быть сухой и солнечный. А температура воздуха не ниже минус 2 °C .

Луковицы можно доставать из земли через 45-50 дней после окончания цветения. Если поспешить, то они не успеют созреть. И помните: за 40 суток до выкопки следует обрезать все цветоносы. Только в этом случае гладиолусы накопят достаточное количество питательных веществ для пышного цветения в новом сезоне.

Второй важный момент — мытье клубнелуковиц. Обрежьте стебель, оставив не более 2 сантиметров. Затем погрузите посадочный материал в водный раствор перманганата калия. Промойте луковицы, выложите их на бумагу и дождитесь полного высыхания. Проведите сортировку, а затем сложите гладиолусы в картонные коробки и уберите на хранение.

Первые 2 недели посадочный материал нужно держать в помещении с температурой воздуха в районе 25-30 °С. После этого батарею можно слегка прикрутить, так как в следующие 30 дней луковицы должны храниться при 20-21°С. Затем гладиолусы нужно переложить полотняные мешочки и оставить до весны в темном помещении при температуре 5-10°С.

Источник: novochag.ru