Не почернеют и не засохнут: вот как нужно хранить бананы, чтобы они не портились несколько недель

Бананы не отличаются большим сроком хранения. Они начинают чернеть и подсыхать уже через несколько дней после покупки. Происходит это из-за того, что через повреждения на плодоножке идет активное испарение влаги.

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Чтобы замедлить данный процесс, необходимо прикрыть проблемное место. Многие хозяйки используют для этих целей фольгу или полиэтиленовые мешки. Но самые хитрые применяют воск, так как он гораздо лучше справляется с задачей.

Инструкция простая. Растопите свечу и окуните плодоножку в получившуюся массу. Дождитесь, когда воск станет твердым, и уберите бананы на хранение. К слову, этим плодам противопоказан холодильник: температура воздуха должна быть в районе 13-15 °C.

Если придерживаться этих простых рекомендаций, бананы останутся свежими 2-3 недели. Срок хранения зависит от изначального состояния плодов.

Источник: Дзен-канал «Кухня наизнанку»