Что можно сделать с растительным маслом после жарки котлет и других блюд: многие даже не догадываются

После жарки мяса, овощей или любых других продуктов остается довольно много масла. Использовать его повторно ни в коем случае нельзя. Так как оно начинает вырабатывать канцерогены.
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Выливать жидкость в унитаз или в раковину тоже не стоит. Жир моментально забьет трубы, и вам придется изрядно попотеть, чтобы решить эту проблему.
Так как же утилизировать использованное масло? Все проще, чем вы думаете. Порядок действий такой: насыпьте в сковороду с жирным продуктом несколько ложек соды и подождите 5 минут.
За это время сода вступит в реакцию с маслом и превратит его в рассыпчатую массу, которую можно будет выбросить в мусорное ведро.
Источник: издание belnovosti.by