Что можно сделать с растительным маслом после жарки котлет и других блюд: многие даже не догадываются

После жарки мяса, овощей или любых других продуктов остается довольно много масла. Использовать его повторно ни в коем случае нельзя. Так как оно начинает вырабатывать канцерогены.

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Выливать жидкость в унитаз или в раковину тоже не стоит. Жир моментально забьет трубы, и вам придется изрядно попотеть, чтобы решить эту проблему.