Смочить носки, обуться и походить несколько минут: избавляемся от неприятного запаха от обуви быстро и эффективно

Маленькая девочка играет с туфлями. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой зловоний.

Неприятный запах от обуви - проблема распространенная и деликатная. Подсказываем один лайфхак, применив который вы не будете стесняться разуваться в гостях.

Попробуйте уничтожить неприятный запах с помощью эфирного масла чайного дерева. Оно прекрасно справляется с уничтожением бактерий и подходит для обеззараживания обуви и кожи стоп.

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Нужно растворить десять капель эфирного масла чайного дерева в небольшом количестве воды. Затем смочить в этой жидкости носки, надеть их, обуться и походить в обуви в течение 15 - 20 минут по дому. 

Затем оставить обувь до полного высыхания. Если запах въевшийся, застарелый, то манипуляцию нужно повторить несколько раз.

По материалам garderobus.ru

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