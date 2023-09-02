Смочить носки, обуться и походить несколько минут: избавляемся от неприятного запаха от обуви быстро и эффективно

Неприятный запах от обуви - проблема распространенная и деликатная. Подсказываем один лайфхак, применив который вы не будете стесняться разуваться в гостях.
Попробуйте уничтожить неприятный запах с помощью эфирного масла чайного дерева. Оно прекрасно справляется с уничтожением бактерий и подходит для обеззараживания обуви и кожи стоп.
Нужно растворить десять капель эфирного масла чайного дерева в небольшом количестве воды. Затем смочить в этой жидкости носки, надеть их, обуться и походить в обуви в течение 15 - 20 минут по дому.
Затем оставить обувь до полного высыхания. Если запах въевшийся, застарелый, то манипуляцию нужно повторить несколько раз.
По материалам garderobus.ru