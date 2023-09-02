Смочить носки, обуться и походить несколько минут: избавляемся от неприятного запаха от обуви быстро и эффективно

Неприятный запах от обуви - проблема распространенная и деликатная. Подсказываем один лайфхак, применив который вы не будете стесняться разуваться в гостях.

Попробуйте уничтожить неприятный запах с помощью эфирного масла чайного дерева. Оно прекрасно справляется с уничтожением бактерий и подходит для обеззараживания обуви и кожи стоп.

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