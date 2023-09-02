Зима в сентябре: минус 9 °C и сугробы — в этих регионах наблюдается резкое похолодание

По данным метеоцентра «Фобос» в некоторых областях России были зафиксированы аномальные для сентября температурные показатели.

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Зима пришла раньше срока в Якутию. Здесь уже выпал снег, а температура воздуха упала до минус 1 °С.

На западе Республики Саха и на востоке Красноярского края тоже резко похолодало. В данных регионах наблюдалось падение температуры до минус 9 °С.

По прогнозам специалистов, в ближайшее время заморозки придут еще в ряд регионов. Пуховики понадобятся жителям Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.

Источник: meteovesti.ru