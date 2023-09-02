Избавляемся от муравьев за несколько часов: деревенский метод, который всегда работает

Если на вашем участке обосновались садовые муравьи, ни в коем случае не оставляйте их там на зимовку. Вредителей нужно прогнать как можно скорее, иначе они начнут портить посадки уже ранней весной.

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Чтобы избавиться от насекомых, необходимо запастись табачной пылью или известью. Инструкция очень простая. Сделайте несколько углублений в центре и по краям муравейника. Засыпьте в них первое или второе средство и подождите несколько часов.

Можете не сомневаться. После этих манипуляций вредители не захотят оставаться на вашем участке ни одной минуты. Вопрос с муравьями будет решен.

Источник: издание belnovosti.by