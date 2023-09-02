Одежда из шерсти больше не сядет при стирке: вот как делают в химчистке

Многие стирают изделия из шерсти вручную, чтобы не испортить внешний вид, тогда как можно обойтись меньшими усилиями и при помощи стиральной машинки получить наилучший результат. Главное — соблюдать правила по уходу за такими вещами.

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Шерсть не любит горячую воду, в такой она даст усадку. Поэтому стирать одежду из шерсти нужно при температуре не более 30 градусов и всегда при деликатном режиме с минимальным отжимом.

Следование простым советам позволит сэкономить уйму времени и убережет шерстяные вещи от деформации, пишет портал «Городовой».

Ранее эксперт выдал, что температура в сорок градусов — оптимальна для стирки белья в машинке-автомате. Этот режим универсален и подходит практически для всех типов белья.