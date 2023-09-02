Отмываем ламинат от сложных пятен без усилий: вот что нужно добавить в воду

Интернет предлагает десятки способов очистить ламинат от въевшихся, в том числе жирных пятен, но далеко не все из них безопасны. Например, варианты с ацетоном, — их однозначно не стоит проверять на практике.

Ацетон считается агрессивным веществом, и вполне вероятно может стереть лаковое покрытие или изменить его цвет.

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Уксус куда эффективнее и безопаснее в этом вопросе. Он легко уберет пятна с пола, не повредив его. Добавьте одну столовую ложку на 5 литров воды и протрите ламинат. Уйдут даже сложные загрязнения, и поверхность вновь засияет чистотой.

По материалам портала «Городовой».