Рецепт мощного удобрения для яблонь: вносим в сентябре — снимаем двойной урожай фруктов в новом году

Чтобы яблоня дала вдвое больше плодов в будущем году, нужно обеспечить дереву соответствующий уход осенью. Ведь именно в сентябре у культуры закладываются почки на новый сезон. Бывалые садоводы рекомендуют провести корневую подкормку препаратами фосфора и калия.

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Для приготовления питательного состава нужно взять 25-30 граммов суперфосфата и 20-25 граммов сульфата калия. Удобрение заделывают в приствольном круге, обычно его радиус составляет 50-60 сантиметров. Этого количества подкормки хватит для молодого дерева, возраст которого не превышает 5 лет.

Если вы имеете дело с яблоней, которая отметила свой 15-й день посадки, используйте 35-40 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата калия. А для плодовых деревьев старше 20 лет смело умножайте минимальные значения на два.

Источник: maja-dacha.ru