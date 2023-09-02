Хлеб храним только так — долго будет мягким и не заплесневеет

Многие хранят хлеб в пакете или в холодильнике, но так делать неправильно. В первом случае влажность продукта повышается, и он быстро покрывается плесенью, во втором, напротив, буханка быстро теряет влагу и засыхает.

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Специалисты пищевых технологий выделяют два лучших способа хранения хлеба. Благодаря им продукт дольше остается мягким и не покрывается плесенью.

«Хорошая упаковка для хранения — это либо плотный бумажный пакет, либо полотняная ткань, например, льняной или хлопчатобумажный мешочек», — уточняет портал «Городовой» со ссылкой на собеседника.

Деревянные хлебницы тоже неплохой вариант, но продукция в таких хранится не более трех суток. В мороженном виде хлеб может лежать до трех месяцев. Перед употреблением его нужно подержать при комнатной температуре, после чего подогреть.