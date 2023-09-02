Огурцы будут плодоносить до заморозков как бешеные: вот что нужно делать

Собирать огурцы с собственной грядки до самых заморозков это не миф. Следуйте простым рекомендациям и совсем скоро урожай некуда будет складывать!

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Первое и основное, это состояние почвы. Она не должна пересыхать, а лучшим вариантом станет капельное орошение.

Второе — с наступление осени огурцы следует удобрить листовой подкормкой. В этот период растениям требуется вдвое больше калия, а соотношение азота, фосфора и калия должно быть 15:5:30.

И третье — во время дождей и заморозков всегда накрывайте огурцы пленкой, а в холода приоткрывайте их снизу для циркуляции свежего воздуха. Простое действие продлит жизнь овощам минимум на месяц. В теплую погоду такой уход не требуется.

По материалам портала Vsaduidoma.com.