Яблочный пирог по-французски всего за 30 минут: нежнейшее лакомство с приятным карамельным вкусом

Нежнейший карамельный вкус яблочного пирога по-французски забыть невозможно: такое исполнение лакомства даст фору любой шарлотке! Всего 30 минут времени, шесть простых шагов и угощение готово.

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Понадобятся: пшеничная мука (200 г), холодная вода (5 ст.л.), сливочное масло (100 г), щепотка соли.

Для начинки: кисло-сладкие яблоки (1 кг), сахар (150 г), сливочное масло (75 г).