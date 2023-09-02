Яблочный пирог по-французски всего за 30 минут: нежнейшее лакомство с приятным карамельным вкусом

Нежнейший карамельный вкус яблочного пирога по-французски забыть невозможно: такое исполнение лакомства даст фору любой шарлотке! Всего 30 минут времени, шесть простых шагов и угощение готово.
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Понадобятся: пшеничная мука (200 г), холодная вода (5 ст.л.), сливочное масло (100 г), щепотка соли.
Для начинки: кисло-сладкие яблоки (1 кг), сахар (150 г), сливочное масло (75 г).
- Сливочное масло растопите в сковороде и равномерно посыпьте сахаром. Регулярно помешивайте массу, пока она не станет нежного золотистого цвета.
- Очищенные и разрезанные на четыре части яблоки выложите в сковороду с карамелью и тушите при среднем огне 10-15 минут.
- Смешайте муку с солью, сюда же натрите масло и перемешайте до состояния крошки.
- Добавьте воду, замесите тесто и раскатайте его толщиной 5 мм.
- Тушеные яблоки с карамелью переложите в форму для выпечки, сверху накройте тестом.
- Готовьте пирог 40 минут при температуре 200 градусов. Как только он подрумянится — выключайте духовку, пишет Oka.fm.