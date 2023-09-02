Удобрения только навредят: какой уход за фиалками осенью единственно правильный

Подкармливать фиалки питательными веществами важно и нужно, но только не по осени. Вопреки распространенному мнению, комнатные цветы нуждаются в совершенно другом уходе.

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В сентябре-октябре солнце уже не так палит, фотосинтез снижается, а потому подкармливать фиалки в этот период бессмысленно: листья перерастут, а в преддверии зимы это ни к чему.

Все, что нужно фиалками осенью — это своевременный полив обычной водой. Если растение заболевает — можно добавить любые антибиотики в жидкость (2 таблетки на 10 литров), предупреждает портал «Городовой».