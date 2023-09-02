Никогда не стирайте эту вещь в машинке: техника моментально выйдет из строя

Многие по незнанию стирают эту вещь в машинке, даже не представляя, какими последствиями это может обернуться. Техника быстро выйдет из строя, и справиться своими силами вряд ли удастся.

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В желании спать на чистом белье нет ничего ужасного, вот только не все предметы из постельного набора пригодны для стиральной машинки. Наибольшую угрозу для техники представляют подушки, набитые пером.

При стирке в машинке наполнитель сваливается в комок, расправить который крайне сложно, но самое неприятное — подушка в процессе может порваться, перо неминуемо забьет все фильтры, и тогда устранять проблему придется уже в сервисном центре. Отдать вещь в химчистку выйдет намного дешевле ремонта.

По материалам портала «Городовой».