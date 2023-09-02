Как заставить краснеть помидоры: есть метод, который никогда не подводит — созреют за три дня

На дворе осень, а помидоры все еще зеленые? Не спешите их срывать и раскладывать на подоконнике. Плоды созреют всего за трое суток, если провернуть трюк с полиэтиленовым пакетом.

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Все просто. Наденьте мешочек на кисть с зелеными томатами и аккуратно завяжите. Повторите эти действия с остальными плодами и подождите 72 часа.

По прошествии времени вы обнаружите на кустах спелые помидоры. Но помните об одной тонкости: целлофан должен быть прозрачным, иначе ничего не получится.

Источник: издание belnovosti.by