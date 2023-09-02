Не дайте себя обмануть! Качественные пельмени на развес выглядят только так

Вареники или пельмени на развес представлены во многих магазинах, однако с информацией о составе, производителе и сроках годности всегда есть сложности. Пищевой технолог значительно упростил задачу: специалист выдал признаки, по которым легко можно определить качественный продукт.

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В первую очередь стоит обращать внимание на цвет вареников и пельменей, их внешний вид. Слипшиеся экземпляры указывают на то, что продукция начала потеть и портиться. Зеленоватый, серый и иной, отличный от белого, цвет также признак некачественного продукта.

Оболочка вареников и пельменей должна быть строго белого цвета, а если сомнения все же остались, — вы всегда можете попросить документы на товар у продавца, предупреждает портал «Городовой».