Удобрять по осени или нет? Как на самом деле нужно ухаживать за пионами

Есть масса вариантов ухода за пионами по осени, однако в действительности в них нет смысла.

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Многие думают, что если не подкормить растения до морозов, то они не будут пышно цвести и не переживут зиму. Якобы подкормка восполняет недостаток питательных веществ, за счет чего они лучше растут, и это самое распространенное заблуждение.

Правда в том, что пионы нуждаются только в одной процедуре — это пересадка каждые 4 года. Дополнительно можно убрать пожелтевшие листья, и на этом все, пишет портал «Городовой» со ссылкой на агронома.