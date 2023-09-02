Сделайте это с вишней осенью, иначе в новом году останетесь без урожая: ягода измельчает и будет кислой

Вишня, как и любое плодовое дерево, нуждается в постоянном уходе. Осенью культуру нужно подкормить, привести в порядок приствольный круг и провести влагозарядный полив.

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Если пропустить хотя бы одно из этих мероприятий, то будущий урожай вас точно не порадует. В лучшем случае ягода будет мелкой и кислой, а в худшем – плоды вообще не завяжутся.

Итак, начнем по порядку. Для начала займитесь почвой. Вскопайте приствольный круг на глубину около 15 сантиметров, удалите сорняки и положите мульчу.

Затем подкормите деревья. Смешайте 25 граммов суперфосфата и 10 литров воды. Доведите жидкость до однородного состояния и используйте по назначению.

И в заключение не забудьте провести влагозарядный полив. Эта процедура обеспечит деревьям комфортную зимовку. Приступайте к делу, когда температура воздуха опустится до +3 °C.

Источник: издание belnovosti.by