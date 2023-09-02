Пробиваем засор за 5 секунд: никакой магазинной химии, соды и уксуса — нужна только пищевая пленка

Засорившийся слив в раковине можно прочистить с помощью вантуза. А вот с унитазом все намного сложнее. Но находчивые хозяйки никогда не сдаются. Они проявили смекалку и нашли выход из непростой ситуации.

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Оказывается, забившуюся сантехнику можно привести в порядок всего за 5 секунд. Чтобы провернуть этот трюк, нужен только рулон пищевой пленки. Впрочем, строительная тоже вполне подойдет.

Инструкция простая. Обмотайте чашу унитаза целлофаном таким образом, чтобы внутрь не попадал воздух. Это нужно, чтобы повысить давление в трубах. После этого пару раз нажмите на кнопку слива и наслаждайтесь результатом. Вы будете в неописуемом восторге: засор исчезнет, словно его и не было.

Источник: Дзен-канал «Так просто!»