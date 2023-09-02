Сделайте это с постельным бельем после стирки: будет мягким, как вата

Постельное белье часто после стирки становится жестким и неприятным наощупь. Мастерам чистоты хорошо известна эта проблема, и вот как они ее решают.

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Прежде чем застилать свежевыстиранный комплект, они опрыскивают его специальным раствором. Он делает ткань в разы мягче, к тому же приятно пахнет, пронизывая белье свежим ароматом.

Смешайте колпачок кондиционера с водой и залейте в пульверизатор для удобства. Взболтайте и распылите жидкость на чистое постельное белье. Хватает такой смеси на несколько месяцев, так как расход минимальный, уточняет портал «Городовой».