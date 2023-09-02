Картофельное пюре будет пышным и нежным, если знать три секрета от французских кулинаров: забыли все другие советы

Картофельное пюре с детства является любимым гарниром миллионов россиян. Готовится проще простого: начистить картошку, сварить, потолочь. Однако есть несколько хитростей, пришедших к нам от французских кулинаров, которые позволяют всегда получать пышное и нежное блюдо.

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В идеальном пюре комочков быть не должно, и это первая обязанность любого повара – обеспечить их отсутствие. Поэтому сначала картофель толкут, а затем протирают через сито. И блюдо приобретает воздушность моментально.

Второй секрет заключается в правильном добавлении в пюре ингредиентов. Сначала вносим сливочное масло, затем молоко. Причем, первый ингредиент должен быть холодный, а второй – теплый, даже лучше горячий. И вливать его надо после того, как масло растворится полностью.

И третий секрет – это сметана. Ее нужно добавить в последнюю очередь, тогда блюдо приобретет нежность и жирность. А вот про сливки забудьте, они тут не помогут.

По материалам сайта Belnovosti