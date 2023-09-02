Объявлен курс доллара на 3 октября: появился свет в конце тоннеля

Экономические аналитики уверены, что российская валюта уже очень скоро начнет крепнуть. Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что власти скоро «подкрутят» курс.

«Есть надежда на свет в конце тоннеля. Полагаю, что уже нынешней осенью у нашей национальной валюты имеются все шансы укрепиться до 87 рублей за доллар уже к 3 октября», - заявил он.

По мнению эксперта, впереди выборы. Да и ситуация в принципе должна начать выравниваться, все устали от высоких цифр.

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