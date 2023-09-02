Как быстро избавиться от назойливых мух: возьмите лавровый лист, кипяток

С наступлением холодов мухи становятся наглее и норовят залететь в дом. И тогда от них житья никакого – эти назойливые насекомые не дают покоя.

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И даже клейкая лента не помогает. Тогда хитрые хозяйки берут в руки лавровый лист и готовят настой, который прогоняет этих вредителей.

Лавровый лист помещается на дно банки или другой глубокой тары, к нему добавляется щепотка гвоздики, заливается все это кипятком. После чего остается капнуть несколько капелек эфирного масла мяты и ставим на столе.

Мухи просто не переваривают этот запах, который очень быстро наполнит пространство – у них не будет шансов.

По материалам Телеграм-канала "Идеальная хозяйка"