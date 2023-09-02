Даже самый дешевенький кофе превратится в непревзойденный и насыщенный: хитрость от бариста – добавьте вот что

С последними ценами на кофе многие россияне вынуждены либо отказаться от любимого напитка, либо переходить на марки побюджетнее. Между тем, кулинары и бариста знают пару хитростей, которые помогут из абсолютно любого кофе сделать вкусный и непревзойденный напиток, который подают в ресторанах.

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Попробуйте перед варкой добавить щепотку корицы и морскую соль. Оба ингредиента важно внести одновременно, они дадут невероятный аромат.

А улучшат вкус даже самого дешевенького кофе цедра лимона или апельсина. Перед варкой надо позаботиться о том, чтобы высушить кожуру и измельчить до порошкообразного состояния. И тогда добавлять в напиток.

По материалам сайта Novate