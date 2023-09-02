Сливовый джем на зиму варим так: изумительно вкусно, банками наворачивают и добавки просят даже взрослые

Помимо множества солений хозяйки варят на зиму варенье. Можно приготовить джем из сливы, сейчас как раз сезон самых разных сортов. И длинными холодными вечерами наслаждаться вкуснятиной или добавлять ее в выпечку.

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На 1 кг сливы потребуется 1 кг сахара (или больше, если вы берете несладкий/кислый сорт), ваниль, корица.

Вымытую сливу очистить от косточек, измельчить в блендере или на мясорубке в однородное пюре. Добавить сахар и поставить на огонь небольшой мощности.

Когда закипит, снять пенку и убавить огонь, постоянно помешивать на протяжении 20 минут. Что большей густоты джема рекомендуется варить дольше.

Готовность джема определяется легко: капните капельку, она не должна растекаться. В самом конце варки добавляется ваниль и корица. И можно фасовать по баночкам, закручивать крышки и укутывать в одеяло до полного остывания.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»