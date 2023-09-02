Как приготовить кетчуп из красной смородины: любителям кислинки посвящается

Вкусный соус из красной смородины полюбится тем, кому нравится покислее. Оригинальный ягодный «кетчуп» готовится просто. На 2 кг ягоды потребуется 1 кг сахара, 250 мл винного уксуса (5%-ного), 1 ст ложка корицы, 2 ч ложки молотой гвоздики, 1 ч ложка перца.

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Смородину измельчить в блендере, добавить все остальные ингредиенты и поставить на средний огонь в течение 20 минут. При варке масса превратится в густой бульон, пенку нужно снимать.

По окончании варки соус можно разливать по баночкам – лучше взять самые маленькие, из-под детского питания.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»