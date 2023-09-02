Стоит насторожиться – такая отметка для валюты в первую неделю сентября опасна: после нее доллар уже будет по 104

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что первая неделя осени будет показательной. Рубль, по его мнению, продолжит снижение, и если преодолеет зону 98 рублей за доллар, то вскоре мы увидим рекордные августовские показатели.

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Налоговый период закончился, а это значит, что дополнительной поддержки национальной валюте остается ждать только от действий Центробанка РФ. Но если она и случится, то нескоро – заседание состоится в середине сентября.

Антонов отметил, что регулятор может вернуться к обсуждению повышения ключевой ставки, если случится существенное понижение рубля. Красной чертой в этом случае является уровень в 97,15 рубля за «американца». А вот если к 5-6 сентября доллар перевалит за 98,3 рубля, то уже через неделю реальной станет трехзначное число – рост «зеленого» достигнет 104 рублей.