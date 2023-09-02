Стоит насторожиться – такая отметка для валюты в первую неделю сентября опасна: после нее доллар уже будет по 104

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что первая неделя осени будет показательной. Рубль, по его мнению, продолжит снижение, и если преодолеет зону 98 рублей за доллар, то вскоре мы увидим рекордные августовские показатели.
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Налоговый период закончился, а это значит, что дополнительной поддержки национальной валюте остается ждать только от действий Центробанка РФ. Но если она и случится, то нескоро – заседание состоится в середине сентября.
Антонов отметил, что регулятор может вернуться к обсуждению повышения ключевой ставки, если случится существенное понижение рубля. Красной чертой в этом случае является уровень в 97,15 рубля за «американца». А вот если к 5-6 сентября доллар перевалит за 98,3 рубля, то уже через неделю реальной станет трехзначное число – рост «зеленого» достигнет 104 рублей.
«Важно следить за зоной 98-98,3 рубля и дальнейшими мерами Банка России по стабилизации ситуации на рынке. Без новых мер регулятора рубль продолжит слабеть.
Как только покупатели пройдут эту зону, на горизонте опять появятся максимумы августа. Для евровалюты цель 107 рублей, для юаня — 13,5 рублей», - дал расклад на ближайшее будущее Антонов сайту 1prime.ru.