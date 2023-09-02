Перец, помидоры, чесночок и мед – лечо на зиму готово: рецепт тут

Лечо можно приготовить на зиму по проверенному рецепту, а можно отступить от него и поэкспериментировать. Тем более когда появляется новый ингредиент - мед. Это придает дополнительные нотки закуске.

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На 3 кг перца требуется 2,2 кг помидоров, 1 головка чеснока, 1 острый перец, 2 ст. ложки соли, 100 гр сахара, 100 мл растительного масла, 70 мл яблочного уксуса, 1 ст. ложка меда.

В блендере или мясорубке превращаем помидоры в пюре и ставим его на огонь. На медленном огне помидоры варим 30 минут после того, как они закипят. По истечении полутора часов добавляем к ним нарезанный соломкой сладкий перец, доводим до кипения.

Кипятим 10 минут на медленном огне, теперь вносим тертый чеснок и измельченный острый перец, тщательно перемешиваем, добавляем соль, сахар, растительное масло, уксус и мед. Накрываем крышкой и варим еще 5 минут. А потом фасуем по банкам и под крышку.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»