Нафаршировать и замариновать: так зеленые помидоры вы еще не солили - делаем «тюльпаны»

Не самое жаркое лето для многих обернулось зелеными помидорами на кустах. Но и это не проблема, поскольку недозревшие томаты отлично подойдут для засолки. Причем, такой, что все увидевшие ее ахнут – это оригинальное блюдо украсит любой праздничный стол и преобразит будничный.

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Итак, зеленые помидоры лучше брать поменьше, чтобы в банке поместилось много штук. Также потребуется морковь, чеснок и красный острый перец.

Каждую из помидорок разрезаем крест-накрест до основания плодоножки, нарезанные соломкой морковь, перец и чеснок вставляем в разрез, в результате получается «тюльпанчик» с «тычинками».

Маринад варим из 2,5 л воды, 3,5 ст ложек соли, 6 ст ложек сахара, 160 гр 9%-ного уксуса, который добавляем после закипания. Заливаем помидоры и стерилизуем горячие банки на 15 минут. Затем закатываем крышки и убираем остужаться.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»