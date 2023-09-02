Французский пирог с яблоками: невозможно оторваться, съели даже крошки – бомбический!

Осень – самое время готовить из сезонных овощей и фруктов. Можно порадовать семью пирогом с яблоками по-французски – это не совсем шарлотка, но ее сородич.
Надо взять 200 гр муки, 1 кг яблок, сливочного масла 175 гр, 150 гр сахара, соль, 5 ст ложек воды.
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Растопить часть масла (100 гр) на сковороде, насыпать часть сахара (100 гр), распределив ровно и ждать появления золотистого оттенка.
Яблоки очистить, вынуть сердцевинку, нарезать тонкими ломтиками и выложить в сковородку к карамелизированному сахару на 15 минут, поставив средний огонь.
Муку с солью, оставшееся сливочное масло перемешать, чтобы получилась крошка, влить воду и замесить тесто, которое раскатываем в пласт 5 мм толщиной.
В форму для выпечки перекладываем яблоки, накрываем тестом. В разогретой духовке выпекаем 40 минут на 190 градусов Цельсия. Вынимаем по готовности, переворачиваем яблоками вверх и наслаждаемся чаепитием.
По материалам сайта Belnovosti