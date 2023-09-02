Как правильно стирать, если запланировано несколько загрузок: ошибается каждая вторая хозяйка, а машинка выходит из строя

Многие хозяйки копят грязное белье, чтобы устраивать дни больших стирок. И наносят серьезный ущерб своей технике, если запускают стирку за стиркой много раз подряд.

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Дело в том, что между запусками надо выдерживать интервал обязательно, а то риск поломок и сокращения срока службы увеличивается. Причем, ошибается каждая вторая хозяйка.

Если есть острая необходимость в нескольких стирках подряд за один день, то важно делать между запусками перерывы от 20 минут до двух часов. Также нормой считается количество 4-5 стирок в неделю. Если больше, что идет нагрузка сверх меры на насос, нагревательную систему, двигатель, что логично сокращает век техники.

По материалам сайта Belnovosti