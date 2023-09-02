Как приготовить аджику из кабачков: и на зиму закатали – получилось сочно и вкусно

Секрет кабачков в том, что это универсальный овощ, который подходит как для блюд на любой вкус, так и для заготовок на зиму. Причем, не икрой единой славятся кабачки, и существует масса рецептов, в которых этот длинный тыквенный выступает главной скрипкой в ансамбле овощей.

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Например, из кабачка получается вкусная аджика. И чтобы ее приготовить, надо взять 3 кг главного овоща, по 0,5 кг моркови и сладкого перца, 1,5 кг помидоров, 5 головок чеснока, 2,5 ст ложек красного молотого перца, 100 гр сахара, 2 ст ложки соли, 200 гр растительного масла.

Измельчить помидоры в мясорубке вместе с очищенными от кожуры и семечек кабачками. Следом отправить сладкий перец и морковь, чеснок выдавить прессом. Все перемешать и всыпать соль, сахар, налить масло.

Поставить на средний огонь на 40 минут, периодически помешивая, после чего добавить красный перец и еще поварить 10 минут. Затем снять с плиты, разложить по банкам, закатать крышками. Традиционно переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом и убираем на ночь остужаться.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»