Насолили огурцы с лимоном на зиму: уксус не добавляем

Посолить огурчики на зиму можно по-разному. Рецептов самого разного содержания у каждой опытной хозяйки найдется целое разнообразие, причем, не всегда с уксусом. Его прекрасно заменяет лимонная кислота. Также в банки кладут сам цитрусовый. И готовится соленье весьма просто.

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На 1 кг огурцов потребуется 1 кружок лимона, 150 гр сахара, 40 гр соли, 1 литр воды, 1 ч ложка лимонки, а также специи – чеснок, перец, лавровый лист, перец горошком.

Выкладываем в банки вымытые огурцы, добавляем кружок лимона и специи. Заливаем кипятком и оставляем на 20 минут. После этого выливаем воду в кастрюлю, кипятим и высыпаем в нее сахар, соль, лимонную кислоту, снимает с огня и разливаем по банкам. Закатывает крышками, переворачиваем традиционно вверх дном, ждем полного остывания и убираем на хранение.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»